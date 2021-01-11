Мужчину арестовали в Петербурге за отказ надеть маску

В Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину, который разгуливал в общественном месте без маски.

Как сообщает издание newdaynews. ru, инцидент произошёл 28 декабря прошедшего года. Мужчина находился в одном из торговых центров без маски. Полицейские указали петербуржцу на необходимость ношения средства защиты в общественном месте, а также несколько раз попросили у него документы и сообщили, что он должен проследовать с ними в отдел. В ответ на это мужчина попытался скрыться.

Во время разбирательства он признал вину. Суд приговорил его к двум суткам ареста за неповиновение полиции.