В московском метрополитене на станции "Бабушкинская" ребёнок оступился и упал на рельсы. Машинист успел остановить состав и ребёнок не пострадал.
"На станции метро "Бабушкинская" ребёнок упал на рельсы. Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав. После чего машинист обесточил рельс и достал мальчика. Теперь нашего героя ждёт награда", — сообщили в столичном департаменте транспорта.
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