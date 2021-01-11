Жительница Мурманска выпала из окна четвёртого этажа

В Мурманске женщина выпала из окна четвёртого этажа. По словам очевидцев, она практически не получила повреждений.

Как сообщает издание hibiny. com, женщина выпала из окна и просто сидела на снегу. Очевидцы сообщают, что дама не получила "ни царапины". Также в соцсетях горожане делились мнениями, что женщина могла находиться под воздействием алкоголя или психотропных веществ.

Один мужчина в соцсетях сообщил, что стал свидетелем инцидента и вызвал на место медиков. Также он рассказал, что женщина получила обморожение ног, её госпитализировали. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.