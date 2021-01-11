Землетрясение произошло на Украине

Во Львовской области Украины произошло небольшое землетрясение. Жертв и разрушений не было.

Как сообщает издание 112. ua, инцидент произошёл неподалёку от села Луки Самборского района 10 января. Приборы местной сейсмической станции зафиксировали подземный толчок, магнитуда которого составила около 1,9.

Экстренные службы сообщили, что жертв и разрушений нет, а также добавили, что землетрясение такой небольшой мощности практически не ощущается человеком.

Отмечается, что предыдущее землетрясение на Украине произошло 3 января, тогда магнитуда толчков в Закарпатской области составила около 1,8.