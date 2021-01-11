Восьмилетняя девочка погибла в Петербурге в последний день каникул

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка погибла в последний день школьных каникул в ванной комнате арендованной родителями квартиры.

Как сообщает "Московский комсомолец ", информация о гибели ребёнка поступила правоохранителям поздним вечером 10 января. По предварительным данным, девочка захлебнулась в ванне. Прибывшие на место медики не смогли ей помочь.

Отмечается, что следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Более точно причину смерти установит назначенная судебно-медицинская экспертиза.