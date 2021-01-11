Петербуржцу выстрелили в лицо в ответ на просьбу закурить

В Санкт-Петербурге мужчина попросил закурить, но в ответ получил выстрел в лицо. Ему потребовалась помощь медиков.

Как сообщают "Невские новости", инцидент произошёл 10 января у одного из домов на улице Замшиной. Мужчина отдыхал в квартире в компании приятелей и решил выйти на улицу, чтобы покурить. С его слов, он обратился к прохожем с просьбой закурить, но в ответ получил выстрел в лицо.

Нападавший скрылся, а пострадавший смог самостоятельно добраться до знакомых, которые оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Из какого именно оружия был произведён выстрел, не сообщается.

В настоящее время полиция занимается розыском стрелявшего.