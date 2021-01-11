Из-за сильного снегопада в Японии погибли восемь человек

В Японии из-за сильных снегопадов погибли восемь человек. Многие пострадали.

Как сообщают "Аргументы и факты", непогода обрушилась на побережье Японского моря. В настоящее время, помимо погибших, насчитывается 277 пострадавших от стихии. В основном люди пострадали из-за падения снежного наста с крыш зданий и деревьев, а также во время расчистки снежных завалов.

Кроме того, известно, что из-за снегопадов в Японии образовались автомобильные заторы, в которых скопились более тысячи машин. Отмечается, что часть заторов удалось ликвидировать.

Известно, что снегопады бушуют на территории страны с середины прошедшей недели.