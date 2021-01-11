Маленький ребёнок упал в трёхметровый колодец в Бурятии

Маленький ребёнок провалился в трёхметровый колодец в Бурятии во время игры с другими детьми.

Как сообщает "Московский комсомолец", это произошло 10 января в посёлке Каменске Кабанского района. Бабушка пострадавшего мальчика рассказала, что он играл с другими детьми и не заметил занесённый снегом колодец, после чего провалился в него.

Пожилая женщина разместила просьбу о помощи в местной группе одного из мессенджеров. На место прибыли сотрудники Росгвардии и спасли мальчика с помощью принесённой очевидцами лестницы.

Отмечается, что ребёнок сильно испугался и замёрз, его доставили в медучреждение.