Маленький ребёнок провалился в трёхметровый колодец в Бурятии во время игры с другими детьми.
Как сообщает "Московский комсомолец", это произошло 10 января в посёлке Каменске Кабанского района. Бабушка пострадавшего мальчика рассказала, что он играл с другими детьми и не заметил занесённый снегом колодец, после чего провалился в него.
Пожилая женщина разместила просьбу о помощи в местной группе одного из мессенджеров. На место прибыли сотрудники Росгвардии и спасли мальчика с помощью принесённой очевидцами лестницы.
Отмечается, что ребёнок сильно испугался и замёрз, его доставили в медучреждение.
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