Крупная домашняя собака напала на годовалую девочку в Кузбассе

В Кемеровской области крупная собака напала на годовалую девочку и убила её. Проводится проверка.

Как сообщает "Интерфакс" трагедия произошла под Новый год. Известно, что 31 декабря женщина привезла годовалую дочь к своим родителям в частный дом. В доме жила большая собака, которая смогла самостоятельно выбраться из запертой комнаты и напасть на ребёнка. В результате, девочка получила травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Устанавливается, обеспечил ли хозяин животного необходимые меры безопасности для нахождения в доме детей.