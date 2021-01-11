Правоохранители проверяют информацию о том, что в окно квартиры жилого дома в Саратове влетела сигнальная ракета.
Как сообщает ТАСС, к участковому уполномоченному полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что пока её не было дома, неизвестные разбили окно в её квартире.
По информации местных СМИ и Telegram-каналов, в окно квартиры на 19 этаже влетела сигнальная ракета СХТ-40, которую применяют для подачи сигналов бедствия. Однако полиция данную информацию не подтвердила.
По факту произошедшего региональное управление МВД проводит проверку.
Школьник из Анапы Ярослав Ковалевский начал собственный бизнес. Мальчик сам готовит и продаёт варенье.