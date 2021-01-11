Сигнальная ракета влетела в окно квартиры в Саратове

Правоохранители проверяют информацию о том, что в окно квартиры жилого дома в Саратове влетела сигнальная ракета.

Как сообщает ТАСС, к участковому уполномоченному полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что пока её не было дома, неизвестные разбили окно в её квартире.

По информации местных СМИ и Telegram-каналов, в окно квартиры на 19 этаже влетела сигнальная ракета СХТ-40, которую применяют для подачи сигналов бедствия. Однако полиция данную информацию не подтвердила.

По факту произошедшего региональное управление МВД проводит проверку.