В Индонезии обнаружены чёрные ящики разбившегося самолёта

Чёрные ящики с пассажирского самолёта, который рухнул в море вскоре после взлёта в Индонезии в субботу, обнаружены.

Об этом сообщил Соэрджанто Тьяхджоно, глава индонезийского комитета по безопасности на транспорте.

"Мы определили местонахождение чёрных ящиков, обоих из них", — сказал он, уточнив, что поисковая операция была приостановлена на ночь. — Однако, похоже, нет никакой надежды найти выживших".

По его словам, водолазы ВМС уверены, что смогут уже сегодня извлечь два бортовых самописца, когда поисковая операция возобновится на месте, где ранее были найдены части самолёта и человеческие останки.

Напомним, "Боинг-737 "авиакомпании" Шривиджая Эйр" вылетел из аэропорта Джакарты в субботу. На борту были 62 человека. Через несколько минут полёта самолёт исчез с радаров на пути к Борнео.

"Самолёт не подавал сигнала бедствия", — сообщил глава Национального поисково-спасательного агентства маршал авиации Багус Пурухито.

Считается, что он упал более чем на 3000 м меньше чем за минуту, согласно веб-сайту отслеживания полётов Flightradar24. com.

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