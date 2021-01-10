В штате Иллинойс мужчина захватил заложницу. Это произошло в ночь на 10 января.
Около 2:30 по Москве полиция получила сообщения о стрельбе. После прибытия стражей порядка на место происшествия злоумышленник захватил женщину и выстрелил в неё. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
Преступнику удалось убить ещё пять человек. В перестрелке с полицией он был убит.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.