Официант сел в тюрьму за кражи вещей из Букингемского дворца

По мнению экспертов, общая стоимость украденных королевских реликвий может достигать 100 тысяч фунтов стерлингов.

Официант Букингемского дворца Адамо Канто в период с 2019 по 2020 годы украл больше сотни предметов, имеющих отношение к Королевскому дому Великобритании. В их числе — брошь, медали, карманные часы "Букингемский дворец" лимитированной серии, ручка Tiffany, запонки, фотографии с подписью принца Уильяма и Кейт Миддлтон, шёлковая пижама и даже мобильный телефон Samsung, изготовленный специально для герцога Йоркского.

Украденные предметы он выставлял на интернет-площадке, причём, не зная их истинной ценности, продавал реликвии за гораздо меньшие деньги, чем мог бы. Адамо Канто успел реализовать таким образом 37 реликвий Британского королевского дома, выручив за них 7700 фунтов стерлингов.

При обыске в апартаментах Канто полиция обнаружила множество украденных вещей, которые он не успел реализовать. В суде обвиняемый признал себя виновным в трёх эпизодах кражи. Официант объяснил свои поступки маленькой зарплатой и большими долгами — со времени переезда из родного Северного Йоркшира в Лондон он успел задолжать 8000 фунтов стерлингов.

Адвокат Говард Коэн предоставил в защиту обвиняемого отличные характеристики с предыдущих мест его работы и обратил внимание судьи, что "это не было изощрённой кражей, поскольку Адамо Канто использовал свой реальный номер телефона и адрес электронной почты для связи с покупателями".

Суд приговорил 37-летнего официанта к восьми месяцам тюрьмы.