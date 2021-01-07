Обрушение льда на Вилючинском водопаде: главное

Примерно в 05-20 по московскому времени на Вилючинском водопаде (Камчатка) случилось обрушение больших масс льда.

По данным, которые приводит издание "Кам 24", оперирующее сводками представителей МЧС, есть минимум один погибший, суммарно пострадавших шестеро. Все пострадавшие — туристы, они, по уточнённым данным ТАСС, шли в составе группы из восьми человек (включая гида).

Как передаёт "Интерфакс", к месту ЧП был направлен вертолёт "Ми-8" с бригадой медиков и спасателями. Предварительных версий несколько, в их числе — сход лавины. На момент написания материала очевидцы сообщали "Интерфаксу" о том, что подо льдом остаются два человека.

Напомним, что Вилючинский водопад — достаточно популярная достопримечательность, которая расположена примерно в 40 км от Петропавловска-Камчатского. Водопад достигает высоты более 40 м.