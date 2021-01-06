В Усолье-Сибирском ввели режим повышенной готовности из-за подтопления. В Ангаре повысился уровень воды.
Как сообщает ТАСС, о введении режима повышенной готовности на своей странице в Instagram сообщил глава города Максим Торопкин. Чиновник отметил, что в настоящее время без электричества остались 700 человек, подтоплены четыре подстанции, котельная и кафе.
Уровень Ангары стал подниматься из-за замерзания с 1 января. В результате подъёма воды была затоплена часть набережной полуострова Варничный, на благоустройство которой в 2020 году власти потратили 40 миллионов рублей.
На сегодняшний день иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.