Житель Ярославской области на спор залез на новогоднюю ель и сорвался

В Ярославской области мужчина на спор забрался на вершину новогодней ели, но сорвался с неё.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл на площади города Любима. Мужчина залез на вершину находившейся на площади украшенной новогодней ели, дотянулся до звезды, но сорвался и упал, попутно повредив украшения и гирлянды. В итоге новогоднее дерево лишилось иллюминации.

По некоторым данным, мужчина влез на ёлку из-за спора, на кону была бутылка водки.

В настоящее время МВД устанавливает личность злоумышленника и решает вопрос о привлечении его к административной ответственности.