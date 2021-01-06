Россиянин голыми руками задушил напавшую на него волчицу

В Еврейской автономной области мужчина в одиночку справился с напавшей на него волчицей. Он задушил её голыми руками.

Как сообщает издание smotrim. ru, инцидент произошёл в селе Новотроицком Ленинского района 2 января. Животное вышло из леса и пробралось в селение.

Отмечается, что до нападения на мужчину волчица успела расправиться с двумя собаками и ранила лошадь. Позже она напала на местного жителя, который смог дать ей отпор. Несмотря на полученный укус, мужчина смог задушить волчицу.

После инцидента в селе проведена вакцинация животных от бешенства, биоматериал, взятый у волчицы, отправили на исследование.

О состоянии пострадавшего мужчины не сообщается.