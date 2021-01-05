В Петербурге карета с лошадьми спровоцировала ДТП

В Петербурге произошла авария с участием кареты, запряжённой лошадьми, сообщает "РЕН ТВ".

Виновник ДТП — ямщик.

"43-летний ямщик, управлявший каретой, запряжённой лошадьми, пытался обогнать автомобиль на светофоре, однако лошади врезались в автомобиль. В результате удара передние колеса кареты сломались, кабина накренилась", — говорится в сообщении.

Наездником оказался гражданин Финляндии. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в Петербурге в столб врезался велосипедист. Он сообщил, что не заметил преграду, однако в заявлении написал, что в него врезалась машина, которая затем скрылась с места происшествия. Момент аварии был зафиксирован камерами видеонаблюдения.