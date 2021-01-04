Житель Камышина обнаружил в хлебе запечённую мышь

Житель Камышина Волгоградской области поделился в соцсетях видео из разряда "слабонервным не смотреть". Внутри хлебной нарезки оказалась запечённая мышь.

Видеозапись опубликована в группе "Подсмотрено. Камышин" социальной сети "ВКонтакте". В нарезке подового хлеба производства одного из областных хлебокомбинатов обнаружилась мышь. Судя по всему, грызун каким-то образом попал в тесто и был запечён в хлебе, а затем автомат нарезал хлеб вместе с мышью. Зрелище, действительно, не для слабонервных.

"Это прошлый год покончил с собой", — прокомментировал хладнокровный подписчик сообщества Сергей Дружинин.

Вероятно, после опубликованной в Сети видеозаписи производителя ожидают как минимум санитарные проверки и штраф за нарушение санитарных норм. Мыши и крысы являются переносчиками множества заболеваний, некоторые из них смертельны для человека.