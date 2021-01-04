В Омске автоинспекторы задержали пьяного Деда Мороза

3 января в 23:00 в Омске автоинспекторы обратили внимание на автомобиль, который двигался по криволинейной траектории.

Машину остановили. Оказалось, что за рулём иномарки Skoda сидит…Дед Мороз. Мужчина в костюме главного новогоднего персонажа был пьян. Он отказался пройти медосвидетельствование, в связи с чем был отстранён от управления транспортным средством. Саму машину поместили на специальную автостоянку.

"Водитель настолько был нетрезв, что сотрудники ГИБДД, во избежание трагедии, приняли решение доставить "сказочного героя" домой, — сообщили в Госавтоинспекции.

В отношении мужчины возбудили административное дело. Ему придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, омича лишат водительских прав.