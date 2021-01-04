В Казани задержали цыган, которые удерживали в рабстве инвалида

В Казани сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые держали в рабстве инвалида и заставляли его просить милостыню.

"Нелюди, удерживающие и заставляющие попрошайничать инвалида Диму, а затем угрожавшие и мне — задержаны сотрудниками полиции, за что им большое спасибо, и арестованы", — сообщила в Instagram глава волонтёрского движения "Душа России" Юлия Хакимова.

Также она обратилась к гражданам в просьбой сообщать в полицию о местонахождении инвалидов или пожилых людей, которые занимаются попрошайничеством, чтобы спасти людей, попавших в такую же ситуацию, как Дима.

Оказалось, что мужчину похитили из дома инвалидов во Владивостоке. Сначала он находился у армян, а те потом передали его цыганам, которые часто его избивали за любую "провинность". Дима пытался сбежать, но его находили и снова избивали.

В настоящее время он находится в одном из приютов Казани, ему оформляют документы.