Петербуржец, пришедший за лекарствами от COVID-19, скончался в аптеке

В аптеке Приморского района Петербурга скончался мужчина.

Как сообщает "Фонтанка", 3 января в аптеку, расположенную на Коломяжском проспекте пришёл посетитель. Мужчина предъявил фармацевту рецепт на препараты, которые назначают при лечении коронавирусной инфекции.

Внезапно он начал задыхаться. Мужчина присел на корточки, а потом упал на пол. Ему вызвали "скорую помощь", но врачи уже не смогли ему помочь.

Известно, что умершему было 54 года. На своей странице в соцсетях он указал, что окончил ИТМО и работал системным администратором.

За мишувшие сутки Петербург впервые за время пандемии обогнал Москву по количеству новых случаев заражения коронавирусом.