Мужчина угрожал взорвать самолёт из-за кофе

Пассажир самолёта пригрозил взорвать судно, которое выполняло рейс Нижневартовск — Москва.

Инцидент произошёл, когда самолёт пролетал над Нижним Новгородом. 61-летний житель Подмосковья был очень пьян и потребовал подать ему кофе.

Примечательно, что пассажир выставил одно условие — подать кофе за три минуты. После того, как три минуты прошло, а кофе ему так и не подали, то он начал угрожать взорвать самолёт. Нарушителя усмирили и завели на него уголовное дело.