Нижегородца подозревают в растлении несовершеннолетних

Жителя Нижнего Новгорода подозревают в растлении несовершеннолетних девочек.

Как сообщает vesti. ru, инцидент произошёл в Автозаводском районе. Задержанный мужчина знакомился с несовершеннолетними и уговаривал их за деньги снять для него видео интимного содержания.

По некоторым данным, в дальнейшем мужчина шантажировал детей полученными роликами и склонял их к интимным контактам.

На данный момент достоверно неизвестно, в отношении скольки несовершеннолетних он совершил преступления. Сам задержанный, в ролике, размещённом в соцсетях, рассказывает об одной 14-летней девочке.

При каких обстоятельствах задержали нижегородца, также не сообщается, известно лишь, что это произошло в ночь на 31 декабря.