Жителя Нижнего Новгорода подозревают в растлении несовершеннолетних девочек.
Как сообщает vesti. ru, инцидент произошёл в Автозаводском районе. Задержанный мужчина знакомился с несовершеннолетними и уговаривал их за деньги снять для него видео интимного содержания.
По некоторым данным, в дальнейшем мужчина шантажировал детей полученными роликами и склонял их к интимным контактам.
На данный момент достоверно неизвестно, в отношении скольки несовершеннолетних он совершил преступления. Сам задержанный, в ролике, размещённом в соцсетях, рассказывает об одной 14-летней девочке.
При каких обстоятельствах задержали нижегородца, также не сообщается, известно лишь, что это произошло в ночь на 31 декабря.
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