Беременная женщина пострадала в ДТП в Брянске

В Брянске беременная женщина была госпитализирована после ДТП. Разыскиваются свидетели аварии.

Как сообщает издание bryansktoday. ru, происшествие случилось вечером 30 декабря, однако информация о нём появилась в сообществе в одной из социальных сетей только 31 декабря.

Автор поста рассказал, что аварий произошла неподалёку от Путевки. Также он отметил, что разыскивает свидетелей происшествия. Мужчина надеется, что у очевидцев могли сохраниться записи с видеорегистраторов, где запечатлён момент аварии.

Водитель рассказал, что в машине была беременная женщина, их подрезали из-за чего и произошло ДТП. Женщину госпитализировали.