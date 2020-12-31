В результате взрыва автомобиля в Кабуле погиб человек

В результате взрыва в столице Афганистана один человек погиб и двое получили ранения.

Как сообщает ТАСС, взрыв автомобиля, принадлежащего правительству, произошёл в одном из районов Кабула около 8:00 часов утра. Установлено, что сработало самодельное взрывное устройство. Вероятно, целью был некто из высокопоставленных лиц.

Раненных госпитализировали в медучреждение.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что мощный взрыв раздался в аэропорту Йемена в момент прибытия правительственной организации на самолёте из Саудовской Аравии.