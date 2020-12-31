Сухогруз затонул у побережья Китая, есть жертвы

У восточного побережья Китая затонул сухогруз. Есть погибшие и пропавшие без вести.

Как сообщает ТАСС, информация о катастрофе поступила от Центра спасения на море восточной провинции Чжэцзян. На данный момент известно о двух погибших. Семь человек числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что происшествие случилось во второй половине дня 30 декабря, однако известно о нём стало только 31 декабря. На борту судна находились 13 членов экипажа, четверых удалось спасти.

В настоящее время в месте катастрофы проходит поисково-спасательная операция, к которой привлечены 20 спасательных судов.