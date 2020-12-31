Мать и двое детей отравились угарным газом в Энгельсе

В Энгельсе местная жительница и двое её сыновей отравились угарным газом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщает издание fn-volga.ru, инцидент произошёл 30 декабря около 18:00 часов. От отравления угарным газом пострадали 34-летняя женщина и двое её сыновей, двух с половиной и девяти лет.

Все трое пострадавших в тяжёлом состоянии были госпитализированы в энгельсскую городскую детскую больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.