В Энгельсе местная жительница и двое её сыновей отравились угарным газом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщает издание fn-volga.ru, инцидент произошёл 30 декабря около 18:00 часов. От отравления угарным газом пострадали 34-летняя женщина и двое её сыновей, двух с половиной и девяти лет.
Все трое пострадавших в тяжёлом состоянии были госпитализированы в энгельсскую городскую детскую больницу.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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