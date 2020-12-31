Житель Южно-Сахалинска пытался себя сжечь в отделении Сбербанка

Житель Южно-Сахалинска пытался совершить самосожжение в отделении Сбербанка. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Как сообщает издание sakhalin. info, 36-летний мужчина был недоволен тем, что приставы списали деньги с его карты и требовал их вернуть. По некоторым данным, он был пьян. Когда сотрудники банка объяснили клиенту, что не могут ему помочь, он облил себя бензином, достал зажигалку и угрожал себя поджечь.

Работники банка попросили остальных посетителей покинуть здание, и вызвали полицию пожарных и медиков. Вошедшие в отделение пожарные залили всё пеной из огнетушителя, после чего полиция забрала мужчину.

В Сбербанке инцидент подтвердили, и отметили, что оказывают содействие полиции в установлении обстоятельств происшествия.