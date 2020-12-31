Массовая драка военнослужащих произошла в Забайкалье

В Забайкальском крае произошла массовая драка. Большая часть участников потасовки — военнослужащие.

Как сообщает издание sibreal. org, инцидент произошёл в военном городке Борзя-3. Причиной массовой драки, в которой схлестнулись 50 человек, стало поведение одного из гостей на корпоративе. К слову, корпоративы в регионе запрещены из-за пандемии.

По некоторым данным, мужчина стал приставать к девушке, а её спутник вступился. С обоих сторон подоспела помощь и потасовка переросла в массовую драку. Группа военных попыталась скрыться с места на машине, но её блокировали другим автомобилем, а после и вовсе перевернули.

Разбираться с участниками инцидента пришлось ОМОНу и военной полиции.

Официальных комментариев от руководства силовиков и военных по данному поводу не поступало.