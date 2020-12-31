Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
В Доминикане запретили детские браки
Санду посетит Россию, но при одном условии
Подпольный нацистский музей торговцев оружием "накрыли" в Испании
Телеоператор упал за борт во время поднятия флага на корвете "Гремящий"
Директор ВОЗ назвал новую пандемию" неизбежной"
Пилот "Аэрофлота" пойдёт под суд за жёсткую посадку в Калининграде
После вакцинации от коронавируса в Израиле умер человек
Танцующие роботы напугали пользователей соцсетей
Кондуктор выгнала семилетних девочек из автобуса на мороз в Приморье

На Алтае экс-первого вице-премьера заключили под стражу

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Республике Алтай бывшего первого заместителя председателя правительства Роберта Пальталлера заключили под стражу.

Как сообщает местное издание "Новости Горного Алтая", бывший чиновник подозревается в совершении трёх особо тяжких должностных преступлений. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но Пальталлер её нарушил. 

О каких именно преступлениях идёт речь, не сообщается. 

Роберт Пальталлер трудился в должности заместителя председателя правительства Республики Алтай с 2006 по 2014 год, когда стал первым вице-премьером. Чиновник покинул свой пост после прихода в регион нового губернатора, Олега Хорохордина, в 2019 году. Пальталлер сам подал в отставку. 

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
На Алтае экс-первого вице-премьера заключили под стражу
Санду посетит Россию, но при одном условии
Подпольный нацистский музей торговцев оружием "накрыли" в Испании
Телеоператор упал за борт во время поднятия флага на корвете "Гремящий"
Банду подростков будут судить под Иркутском за 34 преступления
Директор ВОЗ назвал новую пандемию" неизбежной"
Пилот "Аэрофлота" пойдёт под суд за жёсткую посадку в Калининграде
После вакцинации от коронавируса в Израиле умер человек
Танцующие роботы напугали пользователей соцсетей
Кондуктор выгнала семилетних девочек из автобуса на мороз в Приморье
Популярное
Мир. Новости мира
"Закрытая тема": украинцам рассказали про двойное гражданство с Россией

Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".

"Закрытая тема": украинцам рассказали про двойное гражданство с Россией
Оператор ГТС Украины хочет отказаться от российского оборудования
Новости Украины
Оператор ГТС Украины хочет отказаться от российского оборудования
Мир. Новости мира
Командующий ВСУ рассказал о Донбассе, России и гибридной войне
Политика. Новости и аналитика
ООН закрыла глаза на проблемы с водой в Крыму. Почему это не удивляет
Игорь Буккер Геноцид индейцев признали, но количество жертв сократили Игорь Буккер Любовь Степушова Трампу нужен удар по Ирану Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия включается в лунную гонку Усам Оздемиров
Комментарии
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Названы вопросы, которые люди пишут Путину
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Тиньков о российских футболистах: "Выглядят уже получше"
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Зачем Бог сотворил мир и какое наше место в этом мире
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Разъединенные Штаты Америки — скорая реальность
Пушков - Кулебе: "Сам ты гибридное оружие!"
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников