На Алтае экс-первого вице-премьера заключили под стражу

В Республике Алтай бывшего первого заместителя председателя правительства Роберта Пальталлера заключили под стражу.

Как сообщает местное издание "Новости Горного Алтая", бывший чиновник подозревается в совершении трёх особо тяжких должностных преступлений. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но Пальталлер её нарушил.

О каких именно преступлениях идёт речь, не сообщается.

Роберт Пальталлер трудился в должности заместителя председателя правительства Республики Алтай с 2006 по 2014 год, когда стал первым вице-премьером. Чиновник покинул свой пост после прихода в регион нового губернатора, Олега Хорохордина, в 2019 году. Пальталлер сам подал в отставку.