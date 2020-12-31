Телеоператор упал за борт во время поднятия флага на корвете "Гремящий"

Оператор питерского телеканала "Город+" свалился в ледяную воду во время поднятия флага на корвете "Гремящий".

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл 29 декабря во время церемонии передачи корвета "Гремящий" в состав Тихоокеанского флота. По торжественному поводу на вертолётной площадке поднимали флаг. Там же скопились журналисты, чтобы запечатлеть момент.

Оператор телеканала стоял у ограждения, и во время поднятия флага сделал шаг назад, чтобы поймать лучший ракурс. Мужчина наступил на скат, не покрытый антискользящим покрытием и понял, что падает. Оттолкнув камеру, он свалился за борт и очутился в ледяной воде.

В итоге оператора подняли из воды и направили в медучреждение. Отмечается, что в настоящий момент его здоровью ничего не угрожает.