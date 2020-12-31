Банду подростков будут судить под Иркутском за 34 преступления

В Иркутской области под суд пойдёт банда несовершеннолетних, которая на территории региона совершила 34 преступления.

Как сообщает издание irk. ru, банда в составе 13 подростков совершала преступления с апреля 2019 года по январь 2020 года. На их счету — угоны машин и мотоциклов, кражи имущества и денег из авто и с проникновением в жилище, разбои, покушения на похищение транспортных средств и иные преступления. Всего 34 эпизода.

Свои деяния несовершеннолетние совершали в городах Зима, Саянск, Ангарск, Нижнеудинск и в Куйтунском районе. Общий ущерб от действий подростков составил около 870 тысяч рублей.

Объём уголовного дела составил 50 томов. В настоящее время оно передано в суд для рассмотрения по существу.