Пилота будут судить за жёсткую посадку в аэропорту Калининграда

Пилота авиакомпании "Аэрофлот" будут судить за жёсткую посадку самолёт в аэропорту Калининграда.

Как сообщает издание sm. news, инцидент произошёл в январе 2017 года. Во время посадки воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы, получив при этом серьёзные повреждения. На борту на тот момент находились 167 пассажиров, шестеро из которых обратились за помощью медиков.

В итоге на командира самолёта завели уголовное дело. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения. По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы. Помимо этого, ущерб, причинённый действиями пилота авиакомпании и аэропорту оценивается в миллиард рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.