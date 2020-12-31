Кондуктор выгнала семилетних девочек из автобуса на мороз в Приморье

В Приморском крае двух семилетних девочек, у которых не хватило денег на проезд, кондукторы выставила из автобуса на мороз.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Уссурийске 30 декабря. Историю с деталями произошедшего рассказала в соцсетях местная жительница. С её слов, две семилетние девочки ехали на автобусе №101, следовавшем по маршруту "Уссурийск — Михайловка", в гости к бабушке. На двоих дети заплатили 160 рублей, однако этого было недостаточно, не хватало 104 рубля. За это кондуктор высадила девочек на безлюдной остановке, где им пришлось 45 на морозе ждать мать.

Отмечается, что в этот день столбик термометра опускался ниже 20 градусов.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается Уссурийская прокуратура.