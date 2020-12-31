Фейковых спецназовцев задержали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла операция по задержанию лже-спецназовцев, которые организовывали экстремальные розыгрыши.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл 30 декабря. Росгвардия запросила у МВД правовую оценку деятельности фирмы, которая устраивала розыгрыши с силовыми захватами, используя при этом форму силовиков с шевронами и опознавательными знаками, штатные спецсредства, шлемы, балаклавы, бронежилеты и охолощенные пистолеты.

Автобус с фейковыми спецназовцами блокировали сотрудники полиции и Росгвардии. Двоих актёров задержали, им предстоит дать показания.