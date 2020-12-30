Под Калининградом иностранец задушил знакомую

В Калининградской области в ходе конфликта иностранец задушил 40-летнюю местную жительницу.

Как сообщает издание ruwest. ru, инцидент произошёл днём 25 декабря. Мужчина периодически помогал по хозяйству женщине, но в этот день между ними возник конфликт, во время которого иностранец задушил женщину и скрылся. Тело погибшей обнаружил на следующий день её сын.

Следователям удалось оперативно установить личность убийцы, им оказался 43-летний иностранец. Отмечается, что срок его законного пребывания в России истёк три года назад.

Позже задержанный признался в содеянном. Расследование продолжается.