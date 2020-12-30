Десять человек пострадали во время оползня в Норвегии

В Норвегии во время землетрясения пострадали не менее десяти человек. Также есть пропавшие без вести.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл 30 декабря в 30 километрах от норвежской столицы Осло. В настоящее время известно, что в результате разгула стихии пострадали не менее десяти человек, один находится в критическом состоянии. Без вести пропавшими числится 21 человек. С места катастрофы были эвакуированы около 700 местных жителей.

Также сообщается, что есть вероятность повторного обрушения. В ближайшее время к месту происшествия прибудет премьер-министр страны Эрна Сульберг.