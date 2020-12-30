Самолёт из Симферополя экстренно сел в Шереметьево

Самолёт из Симферополя совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

Как сообщает РИА "Новости", со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошёл с пассажирским самолётом Airbus A321. По информации издания, причиной аварийного приземления стала трещина в лобовом стекле кабины пилотов.

Отмечается, что посадка воздушного судна прошла в штатном режиме.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Тюмени экстренно приземлился самолёт авиакомпании Utair Боинг 737-400, следовавший из Сургута в Краснодар.