Самолёт из Симферополя совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.
Как сообщает РИА "Новости", со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошёл с пассажирским самолётом Airbus A321. По информации издания, причиной аварийного приземления стала трещина в лобовом стекле кабины пилотов.
Отмечается, что посадка воздушного судна прошла в штатном режиме.
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