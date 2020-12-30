Самолёт из Сургута в Краснодар экстренно приземлился в Тюмени

В Тюмени экстренно приземлился самолёт, следовавший из Сургута в Краснодар.

Как сообщает издание vestniksr. ru, инцидент произошёл в аэропорту Рощино с самолётом Боинг 737-400 авиакомпании Utair. Пассажиры утверждают, что проблемы с воздушным судном начались ещё в Сургуте.

Одна из очевидцев рассказала, что пассажиров посадили в самолёт с задержкой в 20 минут, после чего люди прождали ещё час. Затем лайнер дозаправили. Спустя полчаса после взлёта пасажирам было объявлено, что судно садится в Сургуте, а позже сказали, что там их принять не могут, и самолёт направится в Тюмень.

Отмечается, что перед посадкой в Тюмени самолёт несколько минут кружил над аэропортом. В чём именно состояла неисправность, пассажирам не сообщили.