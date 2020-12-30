Уроженцев Тывы обвиняют в торговле детьми в Красноярске

В Красноярске женщина пыталась продать своего новорождённого ребёнка знакомой паре.

Как сообщает издание pulse19. ru, 30-летняя уроженка Тывы, ещё будучи беременной, договорилась со знакомыми мужчиной и женщиной (также уроженцами Тывы) о передаче им малыша, когда он родится. Преступный сговор был затеян для того, чтобы избежать процедуры усыновления.

После рождения ребёнка женщина передала его землякам, как и было оговорено ранее между ними.

Отмечается, что во время следствия все трое признали свою вину. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.