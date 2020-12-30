Мужчину осудили за убийство ребёнка во время стрельбы по банкам

На Урале местного жителя осудили за убийство несовершеннолетнего во время стрельбы по банкам.

Как сообщает "Российская газета", в августе этого года нетрезвый житель Нижнего Тагила организовал неподалёку от детской площадки стрельбу по банкам, в которой принимали участие его приятель и подросток.

Стрельба велась из пневматического оружия. Действиями подростка фактически руководил мужчина, организовавший опасное развлечение. В итоге одна из выпущенных подростком пуль попала в голову ребёнка, находившегося на детской площадке. Несмотря на усилия врачей, семилетний мальчик скончался.

Мужчину задержали. Отмечается, что он пытался ввести следствие в заблуждение, однако правоохранители смогли установить все обстоятельства произошедшего.

Суд приговорил обвиняемого к девяти годам колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на полтора года. Кроме того, осужденный выплатит родителям погибшего ребёнка компенсацию.