Неизвестный угнал "скорую", прибывшую на вызов на Урале

На Урале неизвестный угнал автомобиль скорой помощи, прибывший на вызов к пациентке.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в селе Новоалексеевском неподалёку от Первоуральска. Позже автомобиль нашли сотрудники ДПС в соседней деревне Старые Решёты. Однако угонщик успел скрыться.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что обнаруженный автомобиль никаких повреждений не имеет.

Сейчас правоохранители заняты поисками угонщика, опрашиваются лица, потенциально склонные к совершению такого рода преступлений.