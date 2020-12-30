На Урале неизвестный угнал автомобиль скорой помощи, прибывший на вызов к пациентке.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в селе Новоалексеевском неподалёку от Первоуральска. Позже автомобиль нашли сотрудники ДПС в соседней деревне Старые Решёты. Однако угонщик успел скрыться.
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что обнаруженный автомобиль никаких повреждений не имеет.
Сейчас правоохранители заняты поисками угонщика, опрашиваются лица, потенциально склонные к совершению такого рода преступлений.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.