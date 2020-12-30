Арендатор убил хозяина квартиры в Саратове и пытался сжечь его тело

В Саратове квартирант убил хозяина жилья, а затем попытался сжечь его тело, но сам наглотался дыма и потерял сознание.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в Кировском районе 23 декабря. В тот день 25-летний арендатор и 63-летний хозяин квартиры распивали спиртное. В ходе застолья мужчина стал укорять молодого человека за неправильный образ жизни.

Разгневанный арендатор ударил пенсионера по голове сковородой, а затем нанёс ему несколько ударов ножом. После этого молодой человек решил скрыть следы преступления и сжечь квартиру, для этого он поджёг занавески и постель. Однако преступник сам наглотался дыма и потерял сознание.

Молодого человека и его жертву обнаружили во время тушения пожара. После задержания подозреваемый сам рассказал о произошедшем. В настоящее время он находится под арестом.