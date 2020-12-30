Студент спас провалившегося под лёд подростка в Ростовской области

В Ростовской области студент спас провалившегося под лёд подростка. Дети гуляли по неокрепшему льду пруда.

Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл 29 декабря в Азовском районе на пруду комбината детского питания в посёлке Кулешовке. В этот день около 16:00 часов трое подростков гуляли по тонкому льду водоёма. Один из них провалился в ледяную воду.

Это увидел 18-летний студент, который бросился на помощь и достал ребёнка из воды. Вызванные очевидцами спасатели оказали пострадавшему первую помощь, а затем доставили его в больницу.