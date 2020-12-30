Тела молодого мужчины и девушки нашли в гараже в Амурской области

В Амурской области в одном из гаражей обнаружили тела молодого человека и 17-летней девушки.

Как сообщает издание asn24. ru, трагедия произошла в Шимановске. Вечером 29 декабря в гараже обнаружили тела парня 1991 года рождения и девушки 2003 года рождения. По предварительной версии, когда молодые люди находились в салоне автомобиля, двигатель работал, и погибшие отравились выхлопными газами.

В настоящее время по факту произошедшего региональное управление Следственного комитета проводит проверку.