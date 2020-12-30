Автолюбительница и таксист подрались из-за парковки в Новосибирске

В Новосибирске автолюбительница и таксист сошлись в рукопашной из-за парковки.

Как сообщает портал ngs. ru, инцидент между водителем такси "Ситимобил" и дамой, управлявшей иномаркой, произошёл днём 29 декабря в одном из дворов города.

Очевидцы утверждают, что девушка пыталась заехать на парковку и преградила путь водителю такси. После этого они оба вышли из автомобилей и между ними началась перепалка, которая затем переросла в драку. Разнимать агрессивных автомобилистов пришлось пассажиру такси и прохожим.

Очевидцы сообщают, что в момент конфликта в машине женщины находился маленький ребёнок.

В местной полиции изданию сообщили, что заявлений по данному факту не поступало, а вот "Ситимобил" подтвердили факт инцидента. В компании сообщили, что проводят проверку. После инцидента водитель был сразу заблокирован. Также служба поддержки компании связалась с потерпевшей и обещает оказать содействие в расследований.