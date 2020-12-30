На Сахалине местная жительница отправится в колонию за убийство собственного сына во время пьяной ссоры.
Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Женщина и её сын распивали алкоголь, и когда было выпито уже не мало, стали высказывать друг другу обиды и претензии. Конфликт закончился тем, что женщина взяла нож и пять раз ударила сына в область грудной клетки.
Своей вины дама не признала, но учитывая собранные доказательства, суд приговорил её к семи годам колонии. Осужденная посчитала такой приговор несправедливым и решила его обжаловать, но апелляционный суд оставил в силе приговор предыдущей инстанции.
Теперь ближайшие семь лет сахалинка проведёт в колонии общего режима.
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