Полицейского из Брянска уличили в фальсификации документов

Брянского полицейского осудили за превышение должностных полномочий, он фальсифицировал документы.

Как сообщает РИА "Стрела", незаконную деятельность главного специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции МВД "Унечский" удалось выявить и пресечь сотрудникам ФСБ.

В ходе следствия выяснилось, что правоохранитель незаконно поставил на миграционный учёт трёх уроженцев Таджикистана, фальсифицировал документы и ввёл недостоверные сведения в базу.

Суд признал экс-полицейского виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штраф в 300 тысяч рублей.