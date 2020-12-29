Житель Барнаула поссорился со знакомым на рынке, после чего заживо сжёг его. Теперь мужчину ждёт суд.
Как сообщает издание amic. ru, инцидент произошёл 14 июня текущего года. По версии следствия, в этот день 39-летний барнаулец и его приятель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отправились на один из городских рынков. Там у них возник конфликт по незначительному поводу.
Затаив обиду, барнаулец ночью пришёл к оппоненту, облил его бензином и поджёг. Позже от полученных повреждений 56-летний мужчина скончался в больнице.
Отмечается, что подозреваемый не признал вину. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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