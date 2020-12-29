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Житель Барнаула после конфликта заживо сжёг знакомого

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Житель Барнаула поссорился со знакомым на рынке, после чего заживо сжёг его. Теперь мужчину ждёт суд.

Как сообщает издание amic. ru, инцидент произошёл 14 июня текущего года. По версии следствия, в этот день 39-летний барнаулец и его приятель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отправились на один из городских рынков. Там у них возник конфликт по незначительному поводу.

Затаив обиду, барнаулец ночью пришёл к оппоненту, облил его бензином и поджёг. Позже от полученных повреждений 56-летний мужчина скончался в больнице.

Отмечается, что подозреваемый не признал вину. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Александр Михайлов
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